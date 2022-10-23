Yunanistan'a geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde Yunanistan'ın Sisam adasına geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenleri getirdiği tespit edilen organizatör F.H. yakalanarak gözaltına alınırken diğer organizatör olduğu tespit edilen A.A. ile ilgili yakalama çalışması başlatıldı. Olayda kullanılan 1 adet araç da ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan 43 düzensiz göçmen ise işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Uğur Eser



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.