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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Meriç’te yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları devriye esnasında durumlarından şüphelenerek gözaltına alınan N.Ş, C.Ş, H.Ç, ve A.K.'nın jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanarak Uzunköprü Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tutuklu yargılanmalarına kara verilen FETÖ şüphelisi N.Ş, C.Ş, H.Ç, ve A.K. cezaevine gönderildi.

PKK şüphelisi yakalandı

Öte yandan sınırda devriye Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 1 PKK şüphelisi İ.Ç de Hudut Kartallar tarafından yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.Ç. ile ilgili Meriç İlçe Jandarma Komutanlığınca tahkikat sürüyor.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

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