İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski hakim yakayı ele verdi

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski hakim yakayı ele verdi
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski hakim yakayı ele verdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eski hakim yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hudut Kartallarının Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenen 1 şahsı yakalandı. Hudut askerleri tarafından karakola götürülen ve kimlik tespiti yapılan şüphelinin FETÖ bağlantısının olduğunu tespit etmeleri üzerine şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemede T.Ş'nin FETÖ şüphelisi görevinden ihraç edilmiş eski hakim olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.