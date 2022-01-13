Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, askeri güçler İpsala ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında bir şüpheliyi yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan şahsın FETÖ bağlantısı bulunduğu ve görevinden ihraç edilen öğretmen S.Ö. olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ



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