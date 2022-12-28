Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Uzunköprü'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, devriye esnasında 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edildi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istedikleri belirlenen şüpheliler M.S.D. ve R.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ



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