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Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Uzunköprü'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, devriye esnasında 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edildi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istedikleri belirlenen şüpheliler M.S.D. ve R.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

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