Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, son 1 hafta içerisinde 14 terör örgütü şüphelisi Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Yapılan incelemeler neticesinde yakalanan şüphelilerin 14'ünün terör örgütleri üyesi olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerince yakalananların 10'unun FETÖ/PDY, diğer 4 kişinin ise PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Mehmet Basmacı

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