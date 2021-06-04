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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin, Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin, Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından alındığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye yçalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Mehmet Basmacı
 

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