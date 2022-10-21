İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hudut askerleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında durumundan şüphelenen 5 kişiyi durdurdu. Şüpheliler kimlik kontrollerinin yapılması için Hudut karakoluna götürüldü. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C, S.E, M.B, S.E ve G.B. nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.