Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hudut askerleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında durumundan şüphelenen 5 kişiyi durdurdu. Şüpheliler kimlik kontrollerinin yapılması için Hudut karakoluna götürüldü. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C, S.E, M.B, S.E ve G.B. nöbetçi savcı talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ



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