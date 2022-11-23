Yunanistan'a kaçmaya çalışan FEETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından,Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/0wPj03oMdF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2022

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