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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FEETÖ'cüler yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FEETÖ'cüler yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FEETÖ'cüler yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu 6 kişiyi daha yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından,Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.

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