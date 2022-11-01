Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Hudut Kartalları tarafından dün İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri H.T., N.E. ve F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Edirne F Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Öte yandan Hudut Kartalları devriye esnasında, İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen M.K., Y.A. ve Ş.K.'yı yakaladı. Kimlik kontrolü için gözaltına alınan şüpheliler kimlik tespitinde ‘FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ



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