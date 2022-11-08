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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, hudut kartalları tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan B.A, A.E. ve Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve Ö.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Edirne F tipi kapalı ceza evine gönderildi. A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

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