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Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Eğriboz Adası'nda 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yerel saatle 14.20'de yerin 10 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Atina'da da hissedilen depremde can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldiği açıklanırken, bazı binalarda çatlak ve küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Alexandros Gasteratos
 

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