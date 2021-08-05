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Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyor

Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyor
Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyor

Yunanistan’daki orman yangınında alevler Olympia antik kentine yaklaştı. Eğriboz Adası’nda ise yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yunanistan’da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyor - Tıkla İzle

Dünyanın bir çok noktasında aşırı sıcakların da etkisiyle çıkan orman yangılarıyla mücadele devam ediyor. Yunanistan'da çıkan orman yangını Mora Yarımadası'ndaki Olympia antik kentini tehdit ediyor. Olimpiyat oyunlarının başladığı yer olan antik kent yakınlarındaki yangına 170'ten fazla itfaiye eri, 50 itfaiye aracı, 6 helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor. Olympia'nın kuzey batısındaki ormanlık alandaki yangında yaklaşık 20 evin küle döndüğü belirtildi. Turistik antik kent ve çevresindeki 6 köy yangın tehdidi nedeniyle bir gün önce tahliye edilmişti.

Eğriboz Adası'nda yangın sürüyor
Eğriboz Adası'nda da yangınla mücadele sürüyor. Onlarca köyün ve Saint David Manastırının risk altında olduğu bölgede alevler en az 150 evi küle çevirdi. Bu sabah saatlerinde çevredeki 2 köyün daha boşaltıldığı öğrenildi. Kuvvetli rüzgar ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Yunanistan itfaiyesinden yapılan açıklamada, devam eden 118 yangının yanı sıra son 24 saatte 92 yangının daha çıktığı belirtildi.

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