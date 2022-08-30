Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: 11 ölü, 123 vaka

Yunanistan'da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 123 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vakalardan 74'ünün merkezi sinir sistemini etkileyen semptomlar gösterdiği belirtilerek, 49 vakanın ise ya hafif semptomlar ya da hiç semptom göstermediği aktarıldı.

Açıklamada, geçen hafta Yunanistan'da 36 yeni vakanın bildirildiği ifade edilerek, vakaların genellikle Selanik, Imathia, Kılkış, Pella, Pieria, Halkidiki, Serez, Tırhala ve Larissa bölgelerinde tespit edildiği aktarıldı.