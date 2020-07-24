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Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi

Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi
Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı kılınmasına saatler kala Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor.

Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi - Tıkla İzle

86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere taşındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya'ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına saatler kala Yunanistan'da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlanıyor.

Manol Kostidis

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