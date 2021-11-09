Yunanistan'da Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Yunanistan'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarına ve önlemlere rağmen günlük Covid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kayda geçti. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 613 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 801 bin 208'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede son 24 saat içinde 46 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 16 bin 414'e ulaştığını belirten EODY, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük sayısına ulaşıldığını kaydetti.

Ayrıca ülke genelinde yüzde 61.3'ü erkek olmak üzere 486 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bunlardan 408'inin Covid-19'a karşı aşısız veya kısmi aşılı olduğunu, 78'inin ise tam aşılı olduğunu bildiren EODY, salgının başlangıcından bu yana 3 bin 364 kişinin yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

Alexandros Gasteratos