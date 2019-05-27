İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanistan'da erken seçim çağrısı

Yunanistan'da erken seçim çağrısı
Yunanistan'da erken seçim çağrısı

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, partisi Syriza’nın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhalefete karşı yenilmesinin ardından erken seçim çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yunanistan'da iktidar partisi Syriza, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 23,9 oy alarak ikinci sıraya düştü. Muhalefetteki New Democracy (ND) Partisi ise yüzde 33,3 alarak bir önceki seçimlere göre oyunu 11 puan artırdı. Yenilginin ardından kamera karşısına çıkan Başbakan Alexis Çipras, erken seçim çağrısında bulundu. “Cumhurbaşkanından erken seçim yapılması için istekte bulunacağım” diyen Çipras hükumetinin görev süresi normal şartlarda Ekim ayında bitiyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan New Democracy Partisi Lideri Kyriakos Mitsotakis, “Başbakan sorumluluklarını yerine getirmeli. Ülkeni iyiliği için görevinden istifa etmeli ve en kısa sürede genel seçim yapılmalı” ifadelerini kullandı. 

Yunanistan'da seçimlerin yapılabileceği en erken tarihin 30 Haziran olduğu düşünülüyor.
Syriza hükumeti 6 yıl önce kemer sıkma politikalarına karşı çıkmasıyla iktidara gelmişti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Kapama Tarifi, Kapama Nasıl Yapılır?

Kapama Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.