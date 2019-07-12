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Yunanistan'da fırtınanın sebep olduğu tahribat görüntülendi

Yunanistan'da fırtınanın sebep olduğu tahribat görüntülendi
Yunanistan'da fırtınanın sebep olduğu tahribat görüntülendi

Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınanın neden olduğu tahribatın boyutu görüntülendi. Şiddetli fırtına, Yunanistan’da büyük maddi hasara yol açtı, 7 turistin de ölümüne neden oldu.

Yunanistan’da fırtınanın sebep olduğu tahribat görüntülendi - Tıkla İzle

Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde dün akşam etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 7 turistin hayatını kaybettiği, 120'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Şiddetli yağmur, dolu ve fırtına felakete yol açtı. Geride büyük maddi hasar bırakan fırtına nedeniyle Selanik'in güneyindeki bölgede 7 turist hayatını kaybetti. Bölgede hortum da meydana geldiği belirtilirken, şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, yıldırım çarptı, elektrik direkleri yollara düştü. Evlerde ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.  

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