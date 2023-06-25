Yunanistan'da halk 2'nci kez sandık başında

Yunanistan'da mayıs ayında yapılan ve Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) büyük bir farkla önde bitirdiği seçim sonrası parti lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti kurmak için yeterli sandalye elde edememişti. Yunanistan bugün yeni hükümeti seçmek için tekrar sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00-19.00 saatleri arasında 9 milyon 813 bin 595 kişinin katılacağı oy kullanma işlemleri, kapalı parti listesi sistemiyle yapılacak. Yeni Demokrasi Partisi (ND), Syriza Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, Avrupa Gerçekçi İtaatsizlik Cephesi (MeRA25 Partisi) ve Yunanistan Çözümü Partisi'nin yarıştığı seçimlerde yasalar kazanan partiye ek olarak 50 sandalye hakkı daha tanıyor. Bu hak, bir partinin hükümet kurmak için gereken 151 sandalyeden fazlasını kazanmasına imkan tanıyor. Partiler bu yasayla birlikte 300 üyeli parlamentoda güçlü bir çoğunluk oluşturmaya yetecek kadar sandalye kazanmayı hedefliyor.

Miçotakis, hükümeti kurma görevini iade etmişti

Yunanistan'da mayıs ayında düzenlenen genel seçimi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci tamamlayan Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis'e Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından hükümeti kurma görevi verilmişti. Miçotakis ise saatler sonra Sakelaropulu'yu arayarak, hükümeti kurma görevini iade ederek, "Mevcut parlamentodan bir hükümet kurma koşullarının esasen mevcut olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanıp, tekrar seçim istemişti.

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