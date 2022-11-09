Yunanistan'da işçilerden 'hayat pahalılığı' grevi

Yunanistan'da işçiler artan hayat pahalığı nedeniyle greve gitti. 9 Kasım 2022 Pan-Helenik İşçi Grevi'ne demiryolu işçileri, taksiciler, Aegean Air ve Olympic Air işçileri, denizcilik çalışanları, medya çalışanları, kadın dernekleri, bankacılar, eğitim kurumu çalışanları, öğretmenler ve öğrenci grupları katıldı. Ülkede en büyük eylem başkent Atina'da düzenlendi.

Başkentte sabah saatlerinde toplanan işçi grupları, sendikalar, örgütler ve öğrenci toplulukları, Omonia Meydanı'ndan başlayarak Stadiou Caddesi üzerinden yürüdü. Yunan Parlamento Binası ve birçok bakanlık binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na girmek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Taksiler ve otobüslerin de yolcu taşımaması üzerine metrolarda yoğunluk yaşanırken, şehrin önemli caddeleri olan Andrea Siggrou, Vasilisis Amalias, Vasilissis Sofias, Panepistimiou ve Stadiou caddeleri trafiğe kapatıldı. Gösterilerden etkilenmek istemeyen çoğu iş yerinin de bugün kepenk açmadığı görüldü.

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