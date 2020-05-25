Yunanistan'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Korona virüs salgını nedeni ile ekonomik krizin eşiğine gelen Yunanistan'da salgın nedeni ile kapatılan kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Yunanistan'da turizm sezonun gelmesi ile ziyaretçi çekmek amacı ile böyle bir karar alındığı düşünülüyor. Yetkililer, kafe ve restoranlarda salgın nedeni ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edileceğini belirtti. Yetkililer, masaların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirileceğini ifade ederken, çalışanların ise sürekli maske takacağını açıkladı. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, yaptığı açıklamada gıda sektörünün yeniden açılmasının yaz sezonu için bir başlangıç olduğunu ifade ederken,

“Yunanistan, salgın açısından güvenlidir. Ülkemizde tatil yaparken, aynı zamanda sağlığınızı da koruyabilirsiniz” dedi.

Öte yandan, Yunanistan'da adalara yapılan feribot seferleri yüzde 50 yolcu kapasitesi ile yeniden başlarken, 1 Haziran'da ise otellerin yeniden hizmet vermesi planlanıyor. Atina'da 15 Haziran'da sezonluk oteller yeniden açılması beklenirken, uluslararası uçuşlarında başlaması planlanıyor.

Yunanistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 2 bin 878'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 171'e ulaştı.