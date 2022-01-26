Yunanistan'da kar fırtınası sonrası Miçotakis'ten özür

Yunanistan'da geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan şiddetli kar yağışının kaosa yol açmasının ardından hükümetten özür geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, başkent Atina'da ulaşımın felç olması ve binlerce sürücünün otoyolda mahsur bırakması nedeniyle özür diledi. Miçotakis düzeltilmesi gereken hatalar ve eksikler olduğunu kabul ederek, "Attiki Odos'ta saatlerce acı çeken hemşerilerimizden kişisel ve samimi bir şekilde özür diliyorum" dedi. Miçotakis, sorumluluğun Attiki otoyolu işletmesine ait olduğunu vurgularken, devlet yetkilileri arasındaki koordinasyonu da geliştirme sözü verdi. “Bir Akdeniz ülkesinin altyapısının her zaman yoğun kar yağışına uyum sağlamadığı doğru” diyen Miçotakis, ”Ancak, hükümetin henüz bu kadar fazla bir yoğunluktaki kar yağışına da hazır olmadığı doğru” ifadesini kullandı.

3 bin hane 3 gün boyunca elektriksiz kaldı

Şiddetli kar fırtınasında Atina'nın Attiki Odos otoyolunda binlerce kişi mahsur kalmış, bazıları araçlarını terk edip havalimanına sığınmıştı. Ayrıca Atina'nın çoğu bölgesinde yaklaşık 3 bin hane 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Hükümet okulların ve kamu binalarının kapalı olduğunu belirtirken, geçtiğimiz Salı günü ve bugün resmi tatil ilan edilmişti. Okulların da cuma gününe kadar kapatıldığı duyuruldu.

Yunanistan dün, şiddetli kar yağışı nedeniyle otoyolda mahsur kalan tüm sürücülere kişi başı 2 bin euro tazminat ödenmesine karar vermişti.