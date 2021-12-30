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Yunanistan'da korona virüs salgınında vaka rekoru

Yunanistan'da korona virüs salgınında vaka rekoru
Yunanistan'da korona virüs salgınında vaka rekoru

Yunanistan’da son 24 saatte 35 bin 580 korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Yunanistan’da korona virüs salgınında vaka rekoru - Tıkla İzle

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor. Yunanistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 35 bin 580 korona virüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 170 bin 293'e yükseldi. Son 24 saatte 72 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 20 bin 708'e yükseldi.

“Omicron mutasyonu baskın mutasyon”

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris yaptığı açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle yılbaşı öncesi dışarı çıkmadan önce halkı test yapmaya çağırdı. Bakan Plevris, korona virüs vakalarının çoğunluğunun Covid-19'un Delta mutasyonunun oluşturduğunu belirterek Omicron mutasyonunun da yayılma hızı nedeniyle baskın mutasyon olduğunu söyledi. Bakan Plevris, mevcut aşıların Covid-19'un Omicron mutasyonundan koruduğunu ifade ederek halkı aşı olmaya çağırdı.

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