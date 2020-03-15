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Yunanistan'da korona virüsünden 4. ölüm

Yunanistan'da korona virüsünden 4. ölüm
Yunanistan'da korona virüsünden 4. ölüm

Yunanistan'da korona virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 4'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü Yunanistan'da da can almaya devam ediyor. Ülkede yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan 53 yaşındaki bir hastanın solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 4'e ulaştığı, vaka sayısının ise 200'ü geçtiği aktarıldı.

Öte yandan Yunanistan'da hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri ve çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı. Ülkede zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

Manol Kostidis

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