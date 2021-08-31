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Yunanistan'da orman yangınları kabineyi değiştirdi

Yunanistan'da orman yangınları kabineyi değiştirdi
Yunanistan'da orman yangınları kabineyi değiştirdi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, hükümetinin haftalar süren orman yangınları sırasında gelen eleştirilerin ardından kabinesinde değişiklik yaptı. "Sivil Koruma Bakanlığı" adında yeni bakanlık da kurulurken, başına eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis getirildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, hükümetin haftalar süren orman yangınları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından kabine değişikliğine gitti.

Yapılan değişikliğe göre yangınla mücadele operasyonlarından da sorumlu olacak olan "Sivil Koruma Bakanlığı" adında yeni bir bakanlık kurularak başına eski Genelkurmay Başkanı ve eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis getirildi.

Yangınlarla mücadeleye öncülük eden Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrisohoidis'in yerine ise Panagiotis Theodorikakos getirildi. Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias Turizm Bakanlığına atanırken, yerini Athanasios Plevris aldı.

Alexandros Gasteratos
 

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