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Yunanistan'da plajlar açıldı

Yunanistan'da plajlar açıldı
Yunanistan'da plajlar açıldı

Yunanistan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kapsamında bugün plajlar yeniden açıldı.

Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz haftalarda başlayan normalleşme süreci kapsamında, ülkeler korona virüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor. Sıcak havanın etkisini gösterdiği Yunanistan'da bugün 500'den fazla plaj yeniden açıldı.

Hükümet tarafından açıklanan kurallara göre, bin metre kare alanda en fazla 40 kişinin bulunmasına izin verilirken, plaj şemsiyeleri 4'er metre mesafeyle yerleştirilebilecek.

Yunanistan'da şu ana kadar 2 bin 810 korona virüs vakası bildirilirken, 160 kişi de salgında hayatını kaybetti. 4 Mayıs'tan bu yana kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığı Yunanistan'da yarın da kiliseler ayin için açılacak.

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