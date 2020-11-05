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Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi

Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi
Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vakaların yeniden artışının önüne geçilebilmesi amacıyla ülke genelinde 3 hafta süreyle karantina kararı alındı.

Avrupa'da korona virüs salgınına karşı birçok ülke sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulanmaya başladı. İki hafta önce başkent Atina dahil olmak üzere salgından en fazla etkilenen bölgelerde tedbirlerin arttırıldığı Yunanistan'da şimdi de ülke genelinde karantina ilan edildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, 7 Kasım Cumartesi yerel saatle 06.00'dan itibaren ülke genelinde başlayacak üç haftalık karantina uygulamasının 30 Kasım'a kadar yürürlükte olacağını duyurdu.

Son 5 günde vakalardaki ani artıştan sonra harekete geçmek zorunda kaldığını söyleyen Miçotakis, karantina olmadan sağlık sistemi üzerindeki baskının "dayanılmaz" olacağını vurguladı. Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek yeni kısıtlamalar kapsamında, marketler ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılacak. Halkın, dışarı çıkabilmesi için izin alması gerecek. Karantina kapsamında ilkokulların açık kalmasına karar verilirken, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise uzaktan eğitime geçilecek.

Yunanistan'da şu ana kadar 46 bin 892 korona virüs vakası tespit edilirken, 673 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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