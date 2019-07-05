Yunanistan'da yangın nedeniyle 4 köy boşaltıldı

Evia Adası'nda dün çıkan yangında ormanlık ve tarım alanları zarar görmüş, yaklaşık 100 itfaiyecinin katıldığı çalışmalar sonucu yangın söndürülmüştü. Adada çevre köylere sıçrayan yangından saatler sonra gece saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Yunanistanlı yetkililer, şiddetli yangın nedeniyle 4 köyün boşaltıldığını söyledi. İtfaiye konuya ilişkin açıklamasında, 64 yaşındaki bir kişinin yangına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. İsmi açıklanmayan zanlının bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor. Yetkililer, 255 itfaiye erinin katıldığı söndürme çalışmalarında 4 yangın söndürme uçağı, 3 helikopterin yanı sıra 100 aracın da görev aldığını dile getirdi.