Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 mürettebat öldü

Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri denize düştü. Adadaki yangına müdahale için yerel saatle 16.39'da havalanan helikopterin, bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıktığı ve yerel saatle 17.55'te irtibatın kesildiği aktarıldı. Helikopterde, 1 Yunan, 2 Moldovalı ve 1 Romanyalı olmak üzere toplam 4 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, 2 mürettebatın kazadan sağ olarak kurtarıldığı, 2 mürettebatın ise kayıp olduğu aktarılmıştı.Havadan ve denizden başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Sisam Adası'ndaki yangına müdahale için yerel saatle 16.39'da havalanan helikopterin, bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıktığı ve yerel saatle 17.55'te irtibatın kesildiği aktarılmıştı.

Muhammed İkbal Hatunoğlu