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Yunanistan'da yarından itibaren açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Yunanistan'da yarından itibaren açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
Yunanistan'da yarından itibaren açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Yunanistan’da Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğu yarından itibaren açık alanlarda kaldırılıyor.

Yunanistan'da Covid-19'a karşı uygulanan kısıtlamalarda gevşemeye gidildi. Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, yarın sabahtan itibaren ülke genelinde açık alanlarda uygulana maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyururken, kapalı alanlarda ise maske kullanımının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ülke genelinde yerel saatle 01.30 ile 05.00 arasında uygulanan gece sokağa çıkma yasağının da 28 Haziran'dan itibaren sona ereceğini aktaran Hardalias, kapalı alanlarda çalışan ve tam aşılanmış kişiler için haftada bir test zorunluluğunun da kaldırıldığını ifade etti.

Restoran ve barlarda aynı masada oturan kişi sayısının 10'a çıkarıldığını belirten Hardalias, düğün ve benzeri açık hava etkinliklerindeki kişi sayısının da 300'e kadar izin verileceğini açıkladı.
 

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