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Yunanistan'daki deprem Denizli'de de hissedildi

Yunanistan'daki deprem Denizli'de de hissedildi
Yunanistan'daki deprem Denizli'de de hissedildi

Yunanistan'ın Lasithi kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, Ege Bölgesi genelinde olduğu gibi Denizli'de de hissedildi.

Yunanistan'daki deprem Denizli'de de hissedildi - Tıkla İzle

Merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi kenti olan deprem, 6.3 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, aralarında Denizli'nin de olduğu Ege Bölgesi'ndeki tüm illerde hissedilirken, yaklaşık 20 saniye sürmesi korkuttu. Saat 12.20'de meydana gelen depremin 6,62 kilometre derinliğinde olduğu belirtilirken, merkez üssünün Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu kaydedildi.

Depremin Denizli'de de başta yüksek binalar olmak üzere kent genelinde yoğun bir şekilde hissedildi. 20 saniye kadar süren deprem, kısa süreli korku ve paniğe yol açtı. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedilen depremin neden olduğu paniğin atlatılmasının ardından günlük hayat normale döndü.

Semih Can Yılmaz
 

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