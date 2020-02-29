İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi

Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi
Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi

Filistin uyruklu Ahmet, 4 ay önce Yunanistan'a kaçan eşine kavuşmak için sınıra gelirken, köpeğini de bırakmadı.

Binlerce mülteci Edirne'de bulunan Pazarkule sınır kapısına akın etti. Bu mültecilerden sadece biri olan Filistin vatandaşı Ahmet Haceli de 4 ay önce kaçak olarak nehirden geçen ve Atina'ya giden eşine kavuşmak için sınıra geldi. Çok sevdiği köpeğini de İstanbul'da bırakamayan Ahmet, gümrük alanında karşıya geçebilmek için bekliyor. Köpeğini çok sevdiğini belirten Ahmet Haceli, "Köpeğimi çok seviyorum onu da getirdim. Eşim 4 ay önce nehirden kaçarak Yunanistan'a geçti. Şimdi Atina'da yaşıyor. Onunla buluşup Hollanda'ya geçeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.