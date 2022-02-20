İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yunanistan'daki feribot faciasında 1 yolcu 54 saat sonra kurtarıldı

Yunanistan'daki feribot faciasında 1 yolcu 54 saat sonra kurtarıldı
Yunanistan'daki feribot faciasında 1 yolcu 54 saat sonra kurtarıldı

Yunanistan açıklarında sabah saatlerinde seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında 54 saatin ardından 1 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Cuma günü, Yunanistan - İtalya seferini yaparken büyük bir yangına sahne olan Euroferry Olympia'dan umut dolu bir haber geldi. Yerel saatle 08.50'de açıklama yapan yetkililer, kayıp 12 kişiden biri olan 21 yaşındaki Belarus vatandaşının, feribotun kıç kısmına yakın bir yerde sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Genç yolcunun ilk söz olarak “Yaşıyor muyum” dediği öğrenildi. Sürat teknesi ile Korfu Adası'na çıkarılan kişi, gazetecilerden gelen sorulara cevap vermedi. Genç kazazedenin şok içerisinde olduğu gözlemlendi.

1 Türk yolcu hala kayıp

Euroferry Olympia'da seyahat eden 25 Türk vatandaşından 24'ü kurtarılmıştı. Mehmet Çakır isimli Türk yolcu ise yangının başladığını günden bu yana kayıp listesinde yer alıyor. Mehmet Çakır'ın akrabası Ahmet Gür tarafından yapılan açıklamada, “Kayıp olan kişiler arasında Mehmet de var. Telefonların ucundayız. Gelecek bir haberi bekliyoruz. Tüm aile perişan olduk” dedi.

Muhammed İkbal Hatunoğlu
 

İLGİLİ HABER
Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Yunanistan açıklarındaki feribot faciasında 1’i Türk 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İLGİLİ HABER
Yunanistandaki feribot yangınından kurtulan Türk: Her şeyimiz gemide yandı Yunanistan’daki feribot yangınından kurtulan Türk: 'Her şeyimiz gemide yandı'
İLGİLİ HABER
Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.