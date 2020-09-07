Yunanistan'daki mülteci kamplarında Covid-19 paniği

Yunanistan'daki mülteci kamplarında korona virüs alarmı verildi. Ülkenin en büyük üçüncü adası olan Midilli adasında bulunan Moria isimli mülteci kampında 10 kişi de daha korona virüs tespit edildi. Kampta şu ana kadar bin kişiye Covid-19 testi yapılırken, ilk vaka ise geçtiğimiz hafta tespit edilmişti. Kamp kapasitesinin 2 bin 800 kişi olmasına rağmen 12 bin 600 kişiye ev sahipliği yaparken, test sonuçlarını gelmesi ile vaka sayısının artmasından korkuluyor. Moria'da vakaların başlaması ile 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Moria'ya korona virüsün Temmuz ayında sığınma hakkı verilen 40 yaşındaki Somali uyruklu bir kişi ile geldiği tahmin ediliyor. Göç Bakanlığına ait verilere göre Somalili adam kamptan ayrılarak başkent Atina'ya gitti fakat iş bulamadığı için Moria'ya geri döndü.

Öte yandan Sakız Adası'nda bulunan Vial isimli mülteci kampında ise geçtiğimiz ay 5 kişide korona virüs tespit edilmiş ve kamp karantina altına alınmıştı. Karantina tedbirleri sayesinde salgın durdurulmuştu.