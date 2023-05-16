Yunanistan'daki tren faciası ile ilgili Başbakan Miçotakis hakkında dava açıldı

Yunanistan'da 28 Şubat'ta meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 57 kişinin yakınları, pazar günü düzenlenecek genel seçimler öncesi Başbakan Kyriakos Miçotakis ile diğer bakanlar ve yetkililer hakkında dava açtı. Davayı açan grubun temsilcisi Christos Konstantinidis yaptığı açıklamada, "Dava, Başbakanı, bakanları ve eski bakanları hedef alıyor" dedi.

Tren faciası

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden yolcu treni, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti. İki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

Kaza nedeniyle bir istasyon şefi, toplu taşımayı tehlikeye atma ve taksirle adam öldürme suçlarından tutuklu yargılanırken, Yunanistan Demiryolu Organizasyonu'nun (OSE) eski başkanı ve 3 demiryolu görevlisi de kazayla bağlantılı olarak suçlandı.

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