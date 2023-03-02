Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı 46'ya yükseldi

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde, bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu artıyor. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kaza mahallindeki arama ve kurtarma operasyonu bugün de devam ediyor. Bu sabah vagonlarda daha fazla cansız bedenlere ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi" ifadelerini kullandı. Vathrakogiannis, arama-kurtarma operasyonuna devam edilebilmesi için özel makinelerle çalışılacağını, ayrıca aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle çalışmaların zor şartlar altında yürütüldüğünü belirtti.

Kazanın insan hatasından kaynaklandığı açıklanmıştı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, kazanın insan hatası kaynaklı olduğunu ifade etmişti. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifa kararının onurlu bir hareket olduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan Demiryolları Kurumu (OSE) ve bağlı kuruluşu ERGOSE'nin başkanlarının da istifalarını sunduğunu duyurmuştu.

İki tren çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halindeydi

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. Larissa'daki tren istasyonu müdürü de gözaltına alınmıştı.

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