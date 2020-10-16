Yunanistan'dan insanlık dışı hareket!

Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesinde skandal bir karara daha imza attı. Atina yönetimi tarafından alınan kararla ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatı'na (ELAS) teslim edildi.

Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sisteminin insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırttığı, sağır edebildiği, dayanılmaz acılara neden olduğu ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Yunanistan, Meriç Nehri sınır bölgesine seyyar olarak görev yapacak bu modern silahlar sayesinde toplu kaçak göçü engellemeyi amaçlıyor.

Komşu ülke Yunanistan'ın geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan göç dalgasında 3 mülteciyi gerçek ve plastik mermi kullanarak öldürdüğü, yüzlerce mülteciyi ise yaraladığı o dönem dünya kamuoyuna yansımış, Avrupa Birliği üye ülkeleri ise yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmayı tercih etmişti.

Jiletli tel duvarlar güçlendirilip, yükseltiliyor

Ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırında kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni jiletli tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.

Koray Ustabaşı

