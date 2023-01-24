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Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişi yakalandı

Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişi yakalandı
Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilmeye çalışan 27 kişiye müdahale edildiğini ve yapılan incelemede birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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