Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/1gzEwXsTYv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2023

Oğuzhan Halil Özbek



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