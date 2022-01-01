Yunanistan'ın 2021 yılında bin 911 düzensiz göçmeni ölüme terk etti

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de yasa dışı yollarla göç mücadelesine devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 2021 yılında 55 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ölüme terk edilen bin 911 düzensiz göçmen Türk Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Utku Yaşar Cüce



İLGİLİ HABER İzmir açıklarında 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İLGİLİ HABER Göçmen kaçakçılarına hapis ve para cezası

İLGİLİ HABER Kars’ta düzensiz göçmen çetesini çökertildi