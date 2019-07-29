Yunanistan'ın çiçeği burnunda Başbakanı Miçotakis'ten ilk ziyaret Güney Kıbrıs'a

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ilk resmi yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs Rum kesimine yaptı. Miçotakis bu sabah Rum Başkanlık Sarayı'nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü. Miçotakis ve Anastasiadis, ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan'ın, Kıbrıs sorununa “adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe” teşekkür etti. “Dostum” diye hitap ettiği Miçotakis'e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Anastasiadis, “Türkiye'nin faaliyetleriyle ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk” dedi.

Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 9 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye değinerek, "Kıbrıslılar olarak, öncelikle Kıbrıslı vatandaşların tamamının çıkarına hizmet edecek bir çözüm bulmaya çalışacağımız beklentisiyle, kararlılıkla ve olumlu siyasi irade ile görüşeceğim” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, Miçotakis'e hitaben, “Bunca saat bize, durumun daha da yakıcılaşmasını engelleyebilmemiz ama aynı zamanda Kıbrıslıların tamamının çıkarına sonuçlanacak bir diyalog yapmamıza müsaade edecek şartların oluşturulması için neyin en uygun metotlar olduğu konusunda birlikte kafa yorma fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Herhangi bir Türk faaliyeti cevabını alacak”

Anastasiadis ile Türkiye'nin yoğunlaşan faaliyetlerini görüştüğünü anlatan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise “Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok” ifadesini kullandı. Miçotakis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis'in 9 Ağustos'taki görüşmesinden “büyük ve kritik meselede bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli iyimserlik” duyduğunu söyledi.

Miçotakis, Yunanistan Başbakanı olarak ilk resmi ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştirmekle yıllardır devam eden bir geleneği sürdürdüğünü belirterek, “Bu ziyaret çok yoğun ve çok önemli bir konjonktürde gerçekleşiyor, dolayısıyla görüşmelerimiz sembolik veya rutinin dışında derinlemesine ve özlü olmasa olmazdı” dedi. Miçotakis, yaptığı detaylı bilgilendirme için Anastasiadis'e teşekkür etti.

Miçotakis, “Kıbrıs meselesinde Türk etkisine son verilmesi, Yunan dış politikasının en üst gayesi ve istikrarlı stratejik talebi olmaya devam ediyor” diyerek açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bu ruh içerisinde, Sayın Anastaiadis ve Sayın Akıncı'nın beklenen görüşmesine dair memnuniyetimi ve kritik, büyük milli meselede bazı ilerlemeler yapmamıza olanak tanıyacak yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi temkinli iyimserliğimi dile getirdim. Kıbrıs sorununun, modası geçmiş garantiler tamamen kaldırılmadan, işgal askerleri Ada'dan çekilmeden çözülmesinin Yunanistan açısından bir manası olmadığını bir kez daha açıkça ortaya koyduk. Garantiler, tamamen modası geçmiş, AB üyesi ülkelerde geçerliliği olamayacak bir sistemdir.

Başkandan, 9 Ağustos'taki görüşmelerin sonucu hakkında bilgilendirmeyi büyük bir merakla bekliyorum.”

Anastasiadis'le Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini ve buna nasıl tepki gösterilebileceğini de geniş ölçekte görüştüklerini aktaran Miçotakis, Türkiye'yi “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmek"le suçlayarak, “herhangi bir Türk faaliyeti cevabını alacak” ifadesini kullandı.