Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias hayatını kaybetti

Yunan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias'ın 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou hayatını kaybeden Papoulias'a 2. Dünya Savaşı esnasındaki Nazi işgaline ve Yunanistan'ın 1967-1974 yılları arasında askeri cunta karşıtı direnişindeki önemli rollerinden dolayı övgülerde bulunarak, “Ulusal direnişe ve diktatörlük karşıtı mücadeleye katıldı. Hayatı boyunca savunduğu özgürlük ve adalet ideallerine olan bağlılığını sürekli yansıttı” ifadelerine yer verdi.

Papoulias, 2005-2015 yılları arasındaki 10 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevi öncesinde, 1985-1989 ve 1993-1996 yılları arasında da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.

