Yunanistan'ın geri ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, 12 Ocak 2023 tarihinde saat 06.10'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 05.20'de ise Çeşme açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli içerisindeki 56 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ali Gözeten



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