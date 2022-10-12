Yunanistan'ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.50 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 05.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mustafa İç
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