Yunanistan'ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.35'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mustafa İç
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