Yunanistan'ın ölüme ittiği 133 göçmen kurtarıldı

Ekipler, 7 Aralık günü Menderes ilçesi açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgelere giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki 46 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık günü saat 04.30 ve 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki 87 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akın Küçükkurt

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