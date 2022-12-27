Yunanistan'ın ölüme ittiği 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23-25 Aralık tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisindeki Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen toplamda 182 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine ekiplerce, Seferihisar açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 21 düzensiz göçmen de yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mustafa İç



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