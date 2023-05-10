İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 46 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 46 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme ittiği 46 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Bekir Tosun - Mete Sönmez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.