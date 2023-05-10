Yunanistan'ın ölüme ittiği 46 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Bekir Tosun - Mete Sönmez

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