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Yunanistan'ın ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı

Yunanistan'ın ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
Yunanistan'ın ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı

Çanakkale açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında 4 Haziran Perşembe günü saat 05.05'te Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen kurtarılarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında tek tek, ateşleri ölçülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve giyecek desteği verildi.

İpek Yavaş - Utku Yaşar Cüce

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