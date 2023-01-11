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Yunanistan'ın son kralı II. Konstantin hayatını kaybetti

Yunanistan'ın son kralı II. Konstantin hayatını kaybetti
Yunanistan'ın son kralı II. Konstantin hayatını kaybetti

Yunanistan'ın dün hayatını kaybeden 82 yaşındaki son kralı II. Konstantin'in, resmi törenle defnedilmeyeceği açıklandı.

Yunanistan'ın son kralı 82 yaşındaki II. Konstantin'in, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün hayatını kaybettiği bildirildi. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, eski kral için resmi cenaze töreni düzenlenmeyeceği ve eski Kraliyet ailesi mensuplarının defnedildiği eski yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi'a defnedileceği aktarıldı. Açıklamada, cenaze töreninde hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin temsil edeceği belirtildi.
Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı.

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