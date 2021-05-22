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Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın vicdansız muameleler uygulayıp, yasa dışı yollarla Türkiye’ye göndermeye çalıştığı 42 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın darp ettiği, paralarının ve kimliklerinin alınarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışan 42 düzensiz göçmenin Edirne sınırındaki personeller tarafından kurtarıldığı bildirdi. Bakanlık, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarılarak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner
 

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